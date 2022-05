Agenten ontvingen omstreeks 22.55 uur de oproep om naar het sportcomplex aan de Albanoweg te gaan omdat er ingebroken zou zijn. Agenten en een diensthond zijn het pand binnengegaan om te kijken of er iemand binnen was. Zij troffen de man in de kantine aan. Hij is aangehouden en zit vast voor verhoor.