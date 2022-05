Verdachte aangehouden voor bankhelpdeskfraude

Rond 18:00 uur werd het slachtoffer gebeld door een zogenaamde bankmedewerker over een verdachte transactie op haar bankrekening. Hij gaf aan dat er een nieuwe pinpas bezorgd zou worden en dat de oude pas ingeleverd moest worden. Hiervoor moest ook de oude pincode worden doorgegeven. Daarna werd een afspraak gemaakt, zodat een medewerker de oude pas direct op kon halen. Dankzij oplettende familieleden werd meteen de politie gebeld. Meerdere agenten gingen naar het adres en wisten de verdachte op heterdaad te betrappen toen hij aan de deur kwam. De jongeman probeerde nog te vluchten, maar kon kort daarna worden aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij bankpasfraude.



De zaak wordt verder onderzocht door de recherche.



Preventie

Hoe voorkom ik dat ik slachtoffer word van telefonische oplichting?

Laat een ‘bankmedewerker’ nooit uw geld overmaken naar een andere rekening. Doe dit ook niet zelf als de ‘medewerker’ dat aan u vraagt. Uw bank zal u namelijk nooit vragen om uw geld over te maken.

Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon hebt? Ook bij lichte twijfel: verbreek de verbinding direct. Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank. Bel en vraag of het klopt wat u is verteld en wat u werd gevraagd te doen. U kunt ook altijd uw bankkantoor bezoeken en uw ervaring delen.

Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen.

Geef geen toegang tot uw computer aan medewerkers die u bellen en installeer geen software op hun verzoek.

Slachtoffer geworden?

Mocht u toch slachtoffer worden van oplichting, doe dan altijd aangifte bij de politie. Dit kan door een afspraak te maken via 0900-8844 of digitaal aangifte te doen via internet. Bel ook direct uw bank en volg de aanwijzingen van de bankmedewerker. Deel daarnaast uw verhaal met vrienden en kennissen. U hoeft u niet te schamen, u bent zeker niet de enige die dit overkomt. Zo kunt u helpen met voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt.



2022106671