Arrestatie verdachte brandstichting

Straatcamera’s registreerde de autobranden waarop een duidelijk signalement van de dader te zien was. Een man liep woensdagochtend 4 mei rond 02u15 met een jerrycan over het Sint Catharinaplein en wilde een ruit van een geparkeerde bestelbus inslaan. Dit lukte niet waarna hij vermoedelijk brandbare stof uit de jerrycan tegen de auto gooide en het aanstak. Er was een vuurbal te zien waarna de dader wegrende. Een personenauto naast de bestelbus liep ook schade op. Beide eigenaren doen aangifte van brandstichting. De politie had een goed signalement en zocht naar de verdachte. Agenten arresteerden hem toen ze hem in de Groeshof zagen. Hij zit vast voor nader onderzoek.