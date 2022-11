Politie houdt verdachte van overval drogisterij aan

Met behulp van camerabeelden kon de vluchtroute van de man snel worden vastgelegd. Aan de rand van het centrum, niet ver van de drogisterij vandaan, hielden agenten de man aan. Ook het steekwapen is gevonden.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die meer weten over deze overval. Heeft u iets gezien of heeft u informatie, bel dan met 0900-8844 of vul het tipformulier in. Anoniem melding maken kan ook via 0800-7000.