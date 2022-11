Zwaargewonde vrouw met fiets op het wegdek van de Ruysdaelstraat aangetroffen

Zij lag op het wegdek met haar fiets. Omstanders treffen haar aan en verlenen direct eerste hulp waarbij ook 112 wordt gebeld. Het ambulancepersoneel ontfermt zich over de vrouw en constateren dat zij niet aanspreekbaar is en behoorlijke letsel aan haar lichaam en hoofd heeft. De collega’s hebben hierdoor niet met haar kunnen spreken en dat is nog steeds niet mogelijk. Bekend is dat de vrouw uit de richting van de Van Baerlestraat kwam en reed in de richting van de Johannes Vermeerstraat. De recherche doet er alles aan erachter te komen wat hier precies gebeurd is. Daarbij is uw hulp hard nodig! Heeft u de val zien gebeuren? Bel dan met onze recherche via 0900-8844 en geef hierbij het volgende registratienummer door: 2022241208. Heb je relevante beelden? Upload deze dan via het tipformulier.