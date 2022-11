Man gewond na steekincident

Het slachtoffer werd ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten stelden direct een onderzoek in waardoor de weg langdurig was afgesloten. Er werd onder andere onderzoek gedaan in een woning. Het slachtoffer is later op de avond in het ziekenhuis in het ziekenhuis nog gehoord. Het is nog niet geheel duidelijk wat er zich heeft afgespeeld.

Getuigen

De politie zoekt getuigen van dit incident. Weet u meer? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Gebruik daarbij het zaaknummer 2022305206.