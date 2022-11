Leonard Kok nieuwe directeur Politieacademie

Korpschef Henk van Essen: ‘Leonard kwam 6,5 jaar geleden bij de politie en heeft zich in die periode, als lid van de korpsleiding verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, echt aan de politie verbonden. Met zijn betrokkenheid bij onder meer de totstandkoming van CAO’s, de herziening van het politieonderwijs en het nieuwe stelsel beroepsziektes was hij van grote waarde voor de politie en voor het team van de korpsleiding. Ik ben blij dat zijn expertise, ervaring en inzet met deze overstap voor de politie behouden blijven en wens hem veel succes in zijn nieuwe rol.’



Goed politiewerk begint op de Politieacademie

Over zijn overstap zegt Leonard zelf: ‘Op de Politieacademie wordt de basis gelegd voor goed politiewerk. Dat geldt voor instroom, voor vakopleidingen en voor onderzoek. Ik vind het prachtig en eervol dat ik mijn betrokkenheid bij de PA van de afgelopen jaren nu kan omzetten in verantwoordelijkheid voor de Politieacademie. Er is nog veel te doen. Samen met docenten en alle andere PA-collega’s ga ik mijn stinkende best doen om aspiranten, studenten en collega’s goed onderwijs te kunnen geven. Ik ben hiervoor zeer gemotiveerd, want goed politiewerk voor een veilig Nederland begint namelijk op de Politieacademie.’



Ervaring met de Politieacademie

Plaatsvervangend directeur van de Politieacademie Kathelijne van Kammen: ‘Leonard is sinds zijn komst bij de politie ook referent geweest voor de Politieacademie. We werken dus al lang en ook steeds intensiever samen. Leonard kent het speelveld waarop wij goed politieonderwijs en -onderzoek verzorgen als geen ander. Ik ben heel blij dat hij met zijn kennis en ervaring het boegbeeld voor de Politieacademie wil worden om de komende jaren in- en extern de ontwikkelingen van de Politieacademie vorm te geven.



Procedure

De voordracht wordt gedaan na het volgen van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van JenV. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren. Leonard volgt Gerrit den Uyl op, die de afgelopen maanden in verband met privéomstandigheden afwezig was en werd waargenomen door Pim Miltenburg. In afwachting van het definitief vervullen van de vacature van Leonard, zal José Lazeroms van ABD TOPCONSULT de komende periode tijdelijk deel uit maken van de korpsleiding.