Vermissing 11-jarig meisje uit Soest

Het vermoeden is dat Melisa en haar vader met een (nog onbekende) auto op weg zijn naar Turkije. Het tweetal staat internationaal gesignaleerd. Wij vragen u uit te kijken naar Melisa. Ziet u haar in het buitenland, neem dan direct contact op met de plaatselijke politie via 112.

Weet u waar Melisa op dit moment is? Laat het ons weten via de opsporingstiplijn 0800-6070.

Signalement Melisa

Slank postuur;

Lang donkerblond/bruin haar;

Grote bril;

Op het moment van haar vermissing droeg zij hockeykleding van MHC Soest.

Kijk voor haar foto op onze vermist-pagina over Melisa.

Signalement vader