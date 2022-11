Politie zoekt getuigen na overval op bioscoop Groningen

Zondagavond omstreeks 21:15 uur liep de verdachte de bioscoop binnen. Bij de kassa aangekomen eiste de man geld van de medewerker achter de kassa. De medewerker maakte de kassa open en gaf hem een geldbedrag mee. Toen de man het geld in handen had, vertrok hij naar de Haddingestraat, in de richting van de Vismarkt. Er raakte niemand gewond.

Een oplettende bioscoopmedewerker die doorhad wat er gebeurde liep snel weg om hulp in te schakelen en de politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan. Helaas is er nog geen verdachte aangehouden. Daarom is de politie op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord op deze zondagavond wat ons kan helpen in het onderzoek. Mogelijk liep de man al enige uren in de binnenstad rond.

Signalement

De verdachte is een witte man van ongeveer 1.75 meter lang en spreekt vloeiend Nederlands. Hij droeg op de avond van de overval een donkere broek; donkere korte jas met een wit accent op de linkermouw bij de bovenarm. Ook droeg hij een zwarte baseballpet met het logo van Mercedes. Hij had een zwarte sjaal om zijn nek, die op het moment van de overval hoog opgetrokken was tot vlak onder de ogen.

Weet u meer?

Hebt u iets gezien of gehoord op zondagavond in de binnenstad van Groningen dat ons kan helpen bij het onderzoek? Hebt u bijvoorbeeld eerder op de avond contact gehad met deze man toen hij in de binnenstad rondliep? Of weet u wie deze man zou kunnen zijn? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via het online tipformulier onderaan deze pagina.