Coldcase Hannie Bakker in Opsporing Verzocht

Het huis aan de Limmerschouw in het Noord-Hollandse Winkel had braakschade. Een van de scenario’s waar de politie rekening mee houdt is dat Hannie is aangevallen door een of meerdere inbrekers of woningovervallers. Direct na de vondst van de ernstig gewonde Hannie heeft de politie een uitgebreid onderzoek ingesteld. Ook afgelopen jaren nog zijn alle feiten meerdere keren grondig tegen het licht gehouden. Op basis van de laatste inzichten gaat de politie er van uit dat de dader of daders mogelijk zelf uit de regio komen of daar in ieder geval goed bekend moeten zijn geweest. Voor deze zaak heeft de politie onlangs ook Burgernet ingezet.

Vermissing Silvana Heber

In Opsporing Verzocht vanavond ook aandacht voor de vermissing van Silvana Heber. Zij is sinds 19 november 2022 vermist uit Hoogeloon. Deze zaak is landelijk in het nieuws gekomen.

