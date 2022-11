Vijf verschillende zaken in Bureau Rijnmond

Overval Casino

Een casino aan de Dorpstienden in Ouddorp is overvallen door twee mannen. Eerder dit jaar werd hetzelfde casino ook al overvallen. De recherche onderzoekt of de twee overvallen met elkaar te maken hebben, en of het om dezelfde groep daders gaat. Daar heeft de politie de hulp van mensen die iets gezien hebben of meer weten hard bij nodig.