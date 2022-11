Getuigen gezocht van gewapende overval op avondwinkel

De drie verdachten maakten onder bedreiging van een of meerdere steekwapens een onbekend geldbedrag en goederen buit. Dit gebeurde omstreeks 21.15 uur.

De overvallers gingen er na de overval rennend vandoor in de richting van de Hoog Buurlostraat en de Dierenselaan. De verdachten waren in het zwart gekleed en droegen gezichtsbedekking, een zwarte sjaal en een capuchon of muts. Het drietal droeg een rode boodschappentas en een zwarte rugtas bij zich.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de overval. Heeft u 25 november voorafgaand, tijdens of na de overval iets verdachts gezien in de buurt van de Apeldoonselaan? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, zoals camerabeelden. Neem dan contact op met de politie. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.