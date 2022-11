Opsporing Verzocht: casinomedewerkster afgeperst

De vrouw uit Breda had geen andere keus dan mee te werken. Behalve dat ze werd afgeperst om geld van het casino mee te geven, werden ook haar eigen tassen, een draagtas van het merk Ted Baker en een Versace-clutch, meegenomen. Mogelijk heeft iemand die ergens gezien sinds 6 november. De politie is op zoek naar een specifieke voorbijganger die mogelijk een belangrijke getuige is. Deze en andere zaken vanavond in Opsporing Verzocht.

Andere zaken:

Roosendaal; drie gewapende overvallen

Staphorst; ongeregeldheden

Breda; afpersing casinomedewerkster

Eindhoven; zwaargewonde man (54)

Terneuzen; zware mishandeling

Groningen; mislukte overval

Amsterdam; Helmond/Nuenen; Duiven; bankpasfraude

Eindhoven; kunstroof

Wassenaar; woningoverval

Uitzending

Opsporing Verzocht wordt om 20:35 uur uitgezonden op NPO2. Woensdag 30 november wordt de uitzending herhaald om 13:20 uur op NPO1.