Drugs, grondstoffen en vuurwapen aangetroffen in appartement

De politie deed woensdag 30 november een instap omdat het vermoeden was dat er drugs in de woning zou liggen. Tijdens de zoeking werden tientallen pillen en zakken met kristallen met vermoedelijk designerdrugs in beslag genomen. Ook vonden agenten een aantal zakken met daarin vermoedelijk precursoren. In dit geval ging het om een poeder dat mogelijk bij de productie van drugs gebruikt kan worden. Daarnaast namen ze nog een handvuurwapen in beslag. De bewoner was op het moment van de inval niet thuis. Hij zal op een later moment uitgenodigd worden voor verhoor. De politie zal een bestuurlijke rapportage opmaken, op basis daarvan kan de burgemeester besluiten de woning te sluiten.