Twee auto’s uitgebrand in Leiden, politie zoekt getuigen

Rond 00.50 uur kregen agenten een melding van een autobrand onder een appartementencomplex aan het Slauerhoffpad. De brandweer schakelde direct over naar een grote brand. Door het gevaar van rookontwikkeling werden tientallen appartementen ontruimd, niemand raakte gewond. Later die nacht konden de bewoners weer terugkeren naar hun woningen. Een tweede auto, een paar honderd meter verderop, aan de Walraven van Hallstraat raakte rond hetzelfde tijdstip ook door een brand zwaar beschadigd. De oorzaak van de branden is op dit moment nog niet bekend. Zeer vermoedelijk is er sprake van brandstichting. Het onderzoeksteam is dringend op zoek naar getuigen.

Help mee het onderzoek

De politie doet uitgebreid onderzoek naar deze brandstichtingen. Heeft u rond het tijdstip van de vermoedelijke brandstichtingen aan het Slauerhoffpad en de Walraven van Hallstraat iets verdachts gezien? Heeft u mogelijk camerabeelden? Of heeft u andere informatie? Dan komen we graag met u in contact. Bel de opsporingstiplijn 0800-6070 of via het onderstaand tipformulier. Anoniem tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Als camera’s in de omgeving iets hebben opgenomen kunnen de beelden worden verzonden via www.politie.nl/upload.