Verkeersovertreding leidt tot aanhouding witwassen

Agenten zetten de Roosendaler zaterdag 5 november omstreeks 19.30 uur op de Burgemeester Freijterslaan aan de kant. De bestuurder reed met een telefoon in de hand. Tijdens de controle roken de agenten een sterke henneplucht in de auto. De man had wat hennep bij zich. Daarop hebben de agenten de man gefouilleerd en bleek hij een groot geldbedrag bij zich te hebben. Het geld is in beslag genomen. De verdachte is aangehouden op verdenking van witwassen. Hij zit vast voor verder onderzoek.