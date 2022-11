Een aanhouding na vondst vuurwerk en drugs

De politie kwam op het spoor na een melding. Tijdens de doorzoeking in de woning werd ruim vijftig kilogram professioneel vuurwerk, twee kilogram harddrugs en ruim tweeduizend pillen xtc aangetroffen. Ook was er een grote hoeveelheid cashgeld aanwezig en vond de politie een boksbeugel. Alle goederen zijn in beslag genomen en er wordt onderzoek gedaan.

(Anoniem) melden van verdachte zaken helpt!

Uw melding helpt bij de aanpak van criminaliteit. Inwoners die verdachte situaties zien of vermoeden dat er in hun buurt criminele activiteiten plaatsvinden, kunnen dat altijd melden bij de politie via 0900 8844. Melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar inwoners volledig anoniem informatie kunnen delen over criminaliteit.

^QB 2022518461