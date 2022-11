Drie nieuwe zaken in Bureau Rijnmond

Agent aangereden

Donderdag 27 oktober is de bestuurder van een autro opzettelijk op een agent ingereden. Hij reed eerst in zijn achteruit over de voet van de agent waardoor de agent ten val kwam. Vervolgens reed de verdachte in zijn voorruit opnieuw over de op de op de grond liggende agent heen. Hij reed over zijn been, maar dat had ook zomaar anders kunnen aflopen. De politie is een onderzoek gestart naar deze verdachte van poging doodslag op een agent.