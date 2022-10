Zaak Jihad Jafo in Opsporing Verzocht

Nederland - Op 22 mei werd in het kanaal Almelo – De Haandrik het lichaam van de vermiste Jihad Jafo gevonden. Jihad werd sinds 6 december 2021 vanuit Enschede vermist. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat Jihad door een misdrijf om het leven is gekomen. Opsporing Verzocht besteedde al twee maal aandacht deze zaak. Dat leverde meerdere tips op, maar heeft helaas nog niet geleid tot de oplossing.