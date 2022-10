Politie zoekt getuigen steekincident Eindhoven

In de nacht van woensdag op donderdag komt er om 04.00 uur een melding binnen dat er een gewonde man op de Keizersgracht ligt. Hulpdiensten die ter plaatse komen ontfermen zich over de man. Al snel wordt duidelijk dat de man is gestoken. De man is naar het ziekenhuis gebracht waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. Inmiddels heeft hij het ziekenhuis mogen verlaten.

Uit verklaringen weten wij dat de man op een andere locatie is gestoken dan op de Keizergracht waar hij is gevonden. Het steekincident moet zich hebben afgepeeld in de directe omgeving van de Keizersgracht, Hooghuistraat, Kleine Berg, Grote Berg en Bergstraat.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten of iets hebben gezien. Mogelijk zijn er bij dit incident ook videobeelden gemaakt door omstanders. Hebt u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.