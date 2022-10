Meerdere aanhoudingen bij actie gericht tegen drugsoverlast

Twee verdachten (een 23-jarige man uit Zegge en een 23-jarige man uit Roosendaal) werden aangehouden op en rond het Heilighartplein en een verdachte (een 57-jarige Roosendaler) in een woning aan de Wattstraat. Bij politie en gemeente waren signalen binnen gekomen dat er op het plein in drugs gehandeld wordt. Daarop stelde de politie een onderzoek in. Dat onderzoek leidde uiteindelijk tot de actie van donderdagavond. De drie verdachten die aangehouden zijn voor drugshandel kunnen van de gemeente nog een zogenaamde last onder dwangsom krijgen van 5000 euro. Aan de hand van een politierapportage wordt er nu gekeken of deze dwangsom geïnd kan worden.

Nog twee aanhoudingen

Naast deze drie aanhoudingen werden ook 2 andere verdachten op het Heilig Hartplein aangehouden. Een van de verdachten, een 20-jarige Roosendaler had geen identiteitsbewijs op zak, de ander (een 27-jarige Roosendaler) bleek een kleine hoeveelheid drugs bij zich te hebben. Ook werd er op het plein een auto in beslag genomen. Een ander voertuig werd doorzocht.

Integrale controle

Gemeente, politie, Douane en Stichting REACT controleerden ook nog een twee winkelpanden en een horecagelegenheid aan de het Heilig Hartplein. In een van de winkelpanden zijn nepgoederen aangetroffen, de eigenaar tekende daar afstand van. De gemeente is van plan om, naar aanleiding van een rapportage van de politie, bestuurlijke maatregelen op te leggen tegen de horecagelegenheid.

Doorzoeken woning Wattstraat en Radiostraat

In de woning, waar een van de verdachten door de Ondersteuningsgroep is aangehouden, zagen agenten drugs liggen. Onder leiding van de rechter-commissaris is de woning doorzocht, daarbij werd ruim 40 kilo hasj en zo’n 1,5 kilo hennep gevonden. Ook werd er geld in beslag genomen, in totaal enkele duizenden euro’s. De gemeente Roosendaal overweegt de woning te sluiten. In een pand aan de Radiostraat werd ook een doorzoeking gedaan, daar troffen agenten meer dan 17000 euro aan. Het geld is in beslag genomen.

Melden helpt!

(Drugs)overlast kun je op verschillende manieren melden bij de politie en gemeente. Bel bij verdachte situaties altijd direct 112. Bij minder spoed bel je 0900-8844. Wil je anoniem melden? Bel dan 0800-7000 of ga naar de website van Meld Misdaad Anoniem. Je kan overlast ook melden bij de gemeente Roosendaal via de website of telefonisch via 0165-579555.