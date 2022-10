Tweetal aangehouden met drugs en inbrekerswerktuigen op zak

Een alerte buurbewoner had gezien dat het duo over hekken en schuttingen aan het kijken was en belde de politie. Agenten hield het tweetal staande. Ze hadden allebei een tas bij zich. In de tas van de man werd GHB en een groot mes gevonden. De vrouw bleek onder andere een schroefmachine, schroevendraaier, tang en verschillende steeksleutels bij zich te hebben. Ook vonden agenten een kleine hoeveelheid vermoedelijk amfetamine in de tas. Het duo is aangehouden, al het gereedschap en de drugs zijn in beslag genomen. De man en vrouw zijn ingesloten.