Overleden vrouw aangetroffen in woning

Agenten ontvingen rond 08:30 uur een melding over een man die zich verward gedroeg. De 30-jarige man werd aangehouden. Het incident leidde naar een woning aan de Groenoord, waar een 52-jarige overleden vrouw werd aangetroffen. In de woning werd een 23-jarige man aangehouden. De recherche onderzoekt de betrokkenheid van beide verdachten bij het overlijden van de vrouw. Forensische onderzoekers doen sporenonderzoek in en rond de woning.

Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, maar wel informatie hebben die van belang kan zijn voor het onderzoek worden gevraagd zich te melden bij de recherche via 0900 – 8844 of anoniem via 0800-7000.