Blog: Help, een slang!

Nederland - Ehhhhh, wat zeg je? Inspecteur Peter-Jan moet wel even slikken als hij hoort naar welke melding hij wordt gestuurd. Een vrouw heeft een twee meter lange slang in haar woonkamer gezien. Ze heeft zichzelf opgesloten in de badkamer en aan Peter-Jan de taak om poolshoogte te gaan nemen. Vindt hij de slang?