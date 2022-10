Man overleden na verkeersongeval

Omstreeks 10.10 uur reed de bestuurder van een bestelbus op de afrit van de A16 richting de A17 bij Moerdijk achter op een stilstaande vrachtwagen. De bestelbus vloog hierdoor in brand. Meerdere voorbijgangers hebben hulpverleend en geprobeerd de brand te blussen. De bestuurder is ter plekke overleden. De verkeersspecialisten hebben op de plaats van het ongeval onderzoek gedaan naar de toedracht. De A16 is hiervoor tijdelijk afgesloten geweest .