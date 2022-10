Vier vuurwapens in één woning gevonden

De politie had informatie binnengekregen dat er in een woning aan de Telefoonstraat vuurwapens zouden liggen. Dit soort informatie wordt altijd serieus genomen en opgepakt door een team. In dit geval startte de recherche van het team Roosendaal een onderzoek. Er werden specialisten opgeroepen om te helpen. Op woensdag 26 oktober 2022 om 20.30 uur viel een arrestatieteam de woning binnen. De bewoners waren thuis. De woning werd doorzocht en er werden vier vuurwapens gevonden, een dubbelloops hagelgeweer, twee kogelgeweren en een handvuurwapen. Na de vondst zijn de beide bewoners (een man en een vrouw) aangehouden. Ze zitten op dit moment, donderdagmiddag, nog vast en zullen mogelijk voorgeleid worden aan de Rechter-Commissaris. Het rechercheteam is blij dat deze wapens weer ‘van de straat’ zijn. Ze zullen worden vernietigd.

Melden helpt!

Bij veel criminele activiteiten is er sprake van geweld. Bij dat geweld wordt ook vuurwapengeweld niet geschuwd. We kennen allemaal de beelden van liquidaties van (onschuldige) mensen en de schietpartijen op de openbare weg. Om die reden is het van belang dat we het bezit van illegale vuurwapens blijven aanpakken. Maar om dat te kunnen hebben we informatie nodig. Informatie die u misschien bezit. Deel dat met ons zodat we ook uw omgeving veiliger kunnen maken. U kunt via 0900-8844altijd melding doen van uw vermoeden dat iemand een vuurwapen zou hebben. Maar dat kan natuurlijk ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Wilt u echt een vertrouwelijk gesprek met iemand van de Criminele Inlichtingen bel dan ook 0900-8844 en vraag direct naar TCI.