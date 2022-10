Vermissing Jane Johnsen; politie maakt zich zorgen

Wanneer mevrouw Johnsen voor het laatst is gezien, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is dit ergens rond 10 september geweest op basis van verklaringen van bekenden van haar. Mevrouw Johnsen is waarschijnlijk voor het laatst gezien in de omgeving van haar woning aan de Jonge Roelensteeg en/of nabij de Amsterdam Marina en sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor.