Politie onderzoekt verlaten plaats ongeval

Het slachtoffer was woensdagavond 5 oktober rond 22.30 uur aan het werk op/bij de rotonde van de Clingeweg, van der Maelstedeweg, Koolstraat en Grote Kreekweg, toen er plotseling een auto met hoge snelheid kwam aanrijden. Alle wegen waren afgezet met borden, maar de bestuurder van de auto had die blijkbaar genegeerd.

De automobilist reed de Koolstraat in, maar stuitte daar opnieuw op een wegafzetting en kwam terugrijden. Meerdere mensen die nabij de rotonde aan het werk waren, gingen voor de auto van de man staan en spraken hem aan. De automobilist probeerde echter opnieuw de rotonde op te rijden. Toen een van de werklui probeerde de man tegen te houden, gaf hij gas en ging er met hoge snelheid, tegen de richting in, vandoor richting Clinge. Daarbij raakte hij met de zijkant van de auto de man die hem wilde aanspreken. Deze man raakte daarbij gelukkig niet gewond. De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van de gevluchte automobilist.