Politieonderzoek na aantreffen zwaargewonde man in woning

Op de meldkamer komt omstreeks 01.30 uur bericht binnen dat er in een woning aan de Axelsestraat een ernstig geweldsmisdrijf heeft plaatsgevonden en dat er een slachtoffer zwaargewond is geraakt. Agenten treffen het slachtoffer in de woning aan. Hij wordt met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De 34-jarige man die op dat moment ook in de woning aanwezig is, wordt aangehouden.

Onderzoek

De politie onderzoekt wat er precies is voorgevallen tussen de twee mannen die waarschijnlijk bekenden van elkaar zijn. Forensische rechercheurs doen vrijdag sporenonderzoek in de woning. De verdachte zit vast voor verhoor. Agenten gaan omwonenden vragen of zij iets hebben gehoord of gezien.

Getuigen

Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek naar dit geweldsmisdrijf? Neem dan contact op via 0900 – 8844. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. Het zaaknummer is 2022265503