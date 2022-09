Arrestatie voor huiselijk geweld loopt uit op verzet

De politie kreeg vanmorgen, maandag 12 september 2022 omstreeks 06.30 uur een melding dat een vrouw bebloed in haar nachtkleding over straat liep. De agenten troffen het slachtoffer aan. Ze had schaafwonden en blauwe plekken. De dienders zagen de verdachte voor zijn woning staan. Hij was agressief en riep tegen hen dat ze moesten opkankeren. De agenten hebben hem vervolgens onder hevig verzet aangehouden, waarbij pepperspray in zijn gezicht werd gespoten. Hij is naar het cellencomplex in Breda gebracht.