Verdachte van drugs dealen en witwassen aangehouden

Surveillerende politiemensen zagen donderdag 15 september op de Plejadenlaan een mogelijke drugsdeal tussen een passant en de bestuurder van een geparkeerd staande auto. Uit onderzoek bleek dat andere politie-eenheden de auto plus inzittende(n) deze week ook hadden willen controleren op verdenking van dealen, maar dat dit was mislukt.

Stroomstootwapen ingezet

De bestuurder van de verdachte auto kreeg ter hoogte van de kruising van de Wouwsestraatweg met de Edisonlaan een stopteken, maar ging er hard rijdend vandoor. De verdachte reed met hoge snelheid en door rood door de stad. Andere weggebruikers moesten daarbij voor hem uitwijken.

Uiteindelijk reed de bestuurder nabij de Grote Hazelaar een doodlopend stuk weg in en een voetpad op. Hij probeerde er vervolgens te voet vandoor te gaan richting de Rooseveltlaan, daarbij achtervolgd door een politieagent. De politiemedewerker waarschuwde de verdachte dat hij zijn stroomstootwapen zou inzetten als de verdachte zich niet zou overgeven en heeft dat uiteindelijk ook gedaan. Na de inzet van het stroomstootwapen kon de verdachte, een 29-jarige man uit St. Willebrord, worden aangehouden. Hij bleek in het bezit te zijn van (hard)drugs. De drugs is in beslag genomen.

Veel geld

Agenten zetten het onderzoek voort en deden, na overleg met een officier van Justitie en in het bijzijn van een rechter-commissaris onderzoek in de woning van de verdachte, in St. Willebrord. Daar troffen ze een groot geldbedrag aan, het geld is in beslag genomen. De verdachte is in verzekering gesteld en zit nog vast. De politie zet het onderzoek naar hem voort.