Man aangehouden vanwege bezit pepperspray en drugs

Surveillerende politiemensen wilden rond 23.15 uur op de Oliemolen twee jongens op een scooter controleren. Toen ze de bijrijder naar zijn legitimatiebewijs vroegen, ging hij er plotseling vandoor. Na een korte achtervolging te voet kon hij in de Hofstraat staande worden gehouden. Tijdens de fouillering bleek dat de vluchtende verdachte in het bezit was van een busje pepperspray en van diverse zakjes met daarin vermoedelijk (hard)drugs. Daarop is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De pepperspray en de zakjes drugs zijn in beslag genomen. Hij moet nog een verklaring afleggen.