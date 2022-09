Man aangehouden op verdenking van dierenmishandeling / -verwaarlozing

Gezwel

Beide honden bleken oud en behoorlijk mager te zijn. Verder bleek dat één van de honden een gezwel in zijn poot had en erg veel pijn had. De dierenarts heeft de hond na overleg met de eigenaresse laten inslapen. Na overleg met collega’s van de Dierenpolitie hebben de agenten de andere hond, met medicatie, aan de vrouw terug gegeven. Ze is wel aangemerkt als verdachte van dierenmishandeling, dan wel verwaarlozing, en wordt hierover op een later moment verhoord.

Haar man heeft op het politiebureau een verklaring afgelegd en is daarna weer vrijgelaten. De politie maakt dossier op tegen de man en de vrouw, daarna beslis Justitie of en hoe het tweetal gestraft wordt. Ook onderzoekt de politie of het stel voor de tweede hond blijft zorgen.