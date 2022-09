Auto rijdt gevel van woning kapot

Sint Willebrord - Omwonenden van de Wilgenrijs in Sint Willebrord zaten in de nacht van dinsdag op woensdag rechtop in hun bed na een harde klap die vanaf de straat klonk. Toen zij keken wat er gebeurd was zagen ze een auto deels tegen de gevel van een van de woningen staan. Voor de helft stond de auto in een naast de woning gelegen brandgang.