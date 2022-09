Politie ontdekt bijna 6000 hennepstekken

Agenten ontdekten de stekkerij na anonieme tips. Naast de stekken werden er ook nog 172 hennepplanten gevonden in de woning. Op het moment dat de politie de woning binnenging was er niemand aanwezig. De bewoner zal op een later moment worden uitgenodigd op het politiebureau voor een verhoor. De stekken, planten en alle daarbij behorende apparatuur zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Wat te doen als u vermoedt dat ergens een hennepkwekerij is?

Denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900 - 8844 of meld het bij Meld Misdaad Anoniem.