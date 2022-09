Verdachte aangehouden na steekincident

Het incident vond, even voor 10 uur op zaterdag 3 september, plaats in de omgeving van de Kamperfoeliestraat in Bergen op Zoom. Het slachtoffer belde 112 nadat hij door de verdachte, een bekende van hem, was gestoken. De mogelijke aanleiding zou een conflict in de relationele sfeer zijn.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, hij raakte niet levensgevaarlijk gewond.

De verdachte werd goed omschreven door het slachtoffer en een getuige. In de Kastanjelaan kon hij worden aangehouden. Het gaat om een 22-jarige man uit Bergen op Zoom. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex voor verhoor.