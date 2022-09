Snelheidsovertreder aangehouden voor drugsbezit

Surveillerende agenten zetten de auto waar de man in reed aan de kant van de weg op de Lapdijk in Moerdijk en zegden hem proces-verbaal aan voor de snelheidsovertreding. De man had 150 km/u gereden waar maximaal 100 was toegestaan.

De agenten zagen een verpakking drugs in de auto liggen. Hierop werd een onderzoek in de auto van de man gedaan en troffen de politiemensen nog meer drugs aan. In totaal ging het om ruim 70 gram harddrugs en een kleine hoeveelheid hasj. Ook had de verdachte een geldbedrag bij zich van enkele duizenden euro’s.

Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar mocht hij een verklaring afleggen. Na verhoor is de man weer in vrijheid gesteld.