Blog Onvoorwaardelijke liefde

Nederland - Een winkeldiefstal plegen omdat je geen geld hebt om eten te kopen voor je dochtertje. Het blijkt om een vrouw te gaan die werkelijk alles voor haar dochter over heeft. Na een goed gesprek hoopt agent Chris de desbetreffende vrouw nooit meer te zien. Een half jaar later komt hij haar toch weer tegen in het cellencomplex. Het zou toch niet weer mis zijn?...