Beelden gezocht vermissing van 46-jarige Ramona Barna

In het kader van het onderzoek gaat de politie beelden van (beveilings)camera’s uitkijken van Texel. Specifiek gaat het dan om camerabeelden vanaf zaterdagmiddag 8 april rond 14.00 uur tot en met heden. We vragen iedereen met (beveiligings)camera’s om de beelden eerst te bekijken en deze met de politie te delen als zij denken de vermiste vrouw hierop te zien.

Signalement

Ramona is te herkennen aan het volgende signalement: vrouw, Duits sprekend, 46 jaar, 155 cm lang, kort blond haar, bruine ogen. Verder droeg zij een blauwe jas en broek, groene sjaal, zwarte kleine rugzak en zwarte Nike schoenen. Lees hier het vermissingsbericht.

Hebt u beelden waarop de vermiste vrouw te zien is? Dan vragen we u deze te uploaden via onderstaand tipformulier. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2023071775. Of bel de Opsporingstiplijn van de politie via 0800-6070.