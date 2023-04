Ondernemer driemaal doelwit van gewelddadige overvallers

Nederland - In Opsporing Verzocht vanavond aandacht voor een 50-jarige ondernemer uit Purmerend. Hij werd in 2022 tweemaal slachtoffer van een gewelddadige beroving. In april en september 2022 werd hij op straat, bij zijn bedrijf, met veel geweld beroofd. Daarnaast is op 20 oktober geprobeerd zijn gezin te overvallen in hun woning.