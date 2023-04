Getuigen en informatie gevraagd in Bureau Rijnmond

Poging doodslag

Wat is er op 3 april, laat in de middag gebeurd in de Sweelinckstraat in Vlaardingen? Er is in ieder geval iemand gewond geraakt door een messteek. De politie is op zoek naar getuigen en beelden.



Kijk donderdagmiddag rond 17.20 uur naar Bureau Rijnmond op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).



Voor meer informatie en de afzonderlijke items kunt u terecht op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.