Wie weet waar Eline is?

Zij is voor het het laatst gezien in Elst, in de omgeving van de Rijksstraatweg (regio Utrecht). Zij is te herkennen aan lang blond haar, lichte huidskleur, blauwe ogen, zwarte jas, zwart jurkje met daaronder laklaarsjes en een bril met een donker montuur. Zij verplaatst zich mogelijk per elektrische fiets van het merk Sparta in de kleur grijs.

Lees hier meer over haar signalement. Bel direct de politie via 0900-8844 of 112 als u haar ziet!