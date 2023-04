Drie zaken en preventie in Bureau Rijnmond

Cybercrime

Een grote cybercrimezaak onder leiding van de FBI was deze week in het nieuws. Het gaat om de diefstal en verkoop van ‘online fingerprints’. En die heeft iedereen met een computer. Als uw ‘online fingerprint’ in de handen van criminelen terecht zijn gekomen, is dat foute boel. U loopt dan het risico veel geld kwijt te raken. Maar gelukkig is er ook goed nieuws. De FBI heeft de website waar deze ‘online fingerprints’ werden verhandeld offline gehaald maar daarmee is het gevaar nog niet geweken. Dit item besteedt aandacht aan bovengenoemde problematiek en geeft tips en handelingsperspectieven.