Update vermissing Samed uit Apeldoorn

Omdat Samed niet terugkeerde, is er door de instelling een melding gedaan. Rekening houdend met zijn gezondheid is er direct opgeschaald. Inmiddels is er een team van ongeveer twintig politiemensen bezig met deze vermissing.

Er is op zaterdagochtend een Burgernetmelding gedaan en via social media een oproep gedaan met zijn signalement en het dringende verzoek om bij het zien van Samed 112 te bellen.

Zondagochtend is het Veteranen Search Team ingezet. Zij hebben die dag tot 18:00 uur gezocht in de directe omgeving en ook de aangelegen vijvers. Met een drone hebben we die dag de maisvelden bekeken.

Zoektocht honden

Dinsdag is er onder meer een tijdlijn gemaakt waar Samed mogelijk voor het laatst is gezien. Nieuwe beelden zijn bekeken van de omliggende bedrijven en woningen. We gaan ervan uit dat Samed in de nabije omgeving moet zijn. Daarom is ervoor gekozen om woensdag nog een keer het terrein, maar ook de gebouwen te onderzoeken. Ook de directe omgeving is opnieuw onderzocht. We hebben dit gedaan met verschillende soorten honden. Vandaag (donderdag) gaan we verder zoeken met behulp van een drone. We hebben hiervoor vier locaties aangemerkt.

Er is nog veel onduidelijk. We zijn opzoek naar aanknopingspunten; zo is een team bezig met het bekijken van beelden en ze spreken met betrokkenen. Daarnaast proberen we een beeld te krijgen waar Samed graag was en waar hij zich mee bezig hield.

We hebben de vermissing breed onder de aandacht gebracht van verschillende partners en bedrijven. Denk hierbij aan Connection, gemeentewerkers, ziekenhuizen: allemaal met de vraag om naar hem uit te kijken. Ook is zijn foto direct breed gedeeld binnen de politie zodat zij tijdens hun dienst naar hem kunnen uitkijken. Samed staat ook internationaal gesignaleerd als vermist persoon.

Signalement

Samed is 1.70 meter lang, heeft een fors postuur met kort gemillimeterd haar en hij draagt een zandkleurig jack met een zwarte broek van het merk Adidas. Hij is vertrokken op een zwarte transport damesfiets, met lichtkleurige banden (merk Union of Raaks) met rek, zonder krat en in onbekende richting. De fiets heeft grijze fietstassen; deze lijken te klein voor de fiets en klappert aan de linkerkant van de fiets (ratelend geluid). De fiets heeft één handrem en een terugtraprem en bruine handvaten. Samed gebruikt medicatie die hij dringend nodig heeft.

Als u Samed ziet, bel dan direct de politie via 112. Mocht u hem toch zelf willen benaderen, doe dit dan rustig. Hij kan mogelijk angstig reageren. Heeft u tips of andere, mogelijk belangrijke informatie? Bel dan naar 0900-8844.

Beelden

De politie zoekt ook nog naar beelden die nog niet met ons zijn gedeeld. Heeft u beelden en woont u in de omgeving van de Sluisoordlaan in Apeldoorn en heeft u nog geen contact gehad met de politie? Doe dat dan alsnog via 0900-8844.

