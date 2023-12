Veilig het jaar uit met Bureau Rijnmond

In deze aflevering wordt aandacht besteedt aan een aantal zaken die al eerder zijn getoond en waar de politie nog wel tips en informatie kan gebruiken om te komen tot een oplossing ervan.



Daarnaast worden in twee zaken daders herkenbaar getoond, die eerder onherkenbaar in Bureau Rijnmond te zien zijn geweest. Het gaat om een overval op de Lidl in Ridderkerk en een straatroof op de Stadhoudersweg in Rotterdam.



Kijk donderdagmiddag rond 17.20 uur naar Bureau Rijnmond op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).



Voor meer informatie en de afzonderlijke items kunt u terecht op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.