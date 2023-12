Ongeval met dodelijke afsloop

Op zondag 24 december 2024 om 4.10 uur kwam de melding binnen bij de hulpdiensten dat er op de toerit naar de A59 vanaf de Hoogeindse Rondweg een auto van de weg was geraakt en in de sloot lag. Politie, ambulance en brandweer rukten massaal uit.

Slachtoffer

Ter plaatse lag een auto in de sloot, onder de auto lag nog een persoon die overleden was. De bestuurder was gevlucht. Drie andere inzittenden stonden op de kant.

Onderzoek

Als eerste werd een zoektocht gestart naar de verdachte die gevlucht was. Korte tijd later werd een man 28-jarige man uit Polen zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats in Nederland aangehouden die nat was en onder de modder zat. Hij wordt verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval, het veroorzaken van een dodelijke aanrijding en het rijden zonder rijbewijs. De eerste indicatieve test wees uit dat de man ook nog onder invloed was van verdovende middelen.

Het team Verkeer is een onderzoek gestart naar de toedracht van dit incident waar verder, voor zover we nu weten, geen andere voertuigen bij betrokken waren. De familie van het slachtoffer is nog niet in kennis gesteld.

Getuigenoproep

Mocht u op dat tijdstip daar ook gereden hebben of heeft u voor het ongeval iets gezien meld dat dan bij ons. U kunt een belangrijke getuige zijn. U kunt bellen met 0900-8844 of melden via het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen.