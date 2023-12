Deze week in Bureau Rijnmond

Op deze wijze krijgen de daders de gelegenheid zich vrijwillig te melden en zodoende te voorkomen dat de beelden volgende week herkenbaar getoond worden. Dit is onder andere het geval bij de beelden van een overval op een supermarkt in Ridderkerk en bij een straatroof op de Stadhoudersweg in Rotterdam.



Naast deze twee zaken besteedt Bureau Rijnmond deze week ook aandacht aan een Bedreiging in Rozenburg en brandstichtingen in de Witte de Withstraat in Dordrecht.



Kijk donderdagmiddag rond 17.20 uur naar Bureau Rijnmond op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).



Voor meer informatie en de afzonderlijke items kunt u terecht op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.