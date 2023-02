Nieuwe informatie in onderzoek naar schietincident Lemelerbergweg

Op die betreffende ochtend is er even na 04.30 uur op straat geschoten aan de Lemelerbergweg. Op dat moment waren meerdere personen op straat vanwege een feest dat op dat moment in de buurt plaatsvond. Voor zo ver bekend raakte niemand gewond, maar de recherche vermoedt dat er wel gericht over en weer is geschoten tussen meerdere personen. Er is vermoedelijk gebruik gemaakt van een automatisch vuurwapen. Op een videofragment – openbaar gemaakt door de politie - dicht bij de locatie waar is geschoten, zijn de schoten goed te horen.

Een rechercheteam doet uitgebreid onderzoek om te achterhalen wie de personen zijn die hebben geschoten en die daarmee voor een levensgevaarlijke situatie hebben gezorgd. In het onderzoek zijn twee bijnamen naar voren gekomen. Het gaat om de bijnamen ‘Ella’ en ‘Aika’. Informatie over deze bijnamen in relatie tot dit schietincident is welkom bij het rechercheteam. Daarnaast spreken rechercheurs graag met getuigen die zich nog niet eerder bij de politie hebben gemeld. Ook niet eerder gedeelde camerabeelden van het incident bekijken rechercheurs graag alsnog.

Informatie kan worden doorgegeven via het onderstaande tipformulier of telefonisch via 0900-8844. Anoniem melden kan zowel online via www.meldmisdaadanoniem.nl of via telefonisch 0800-7000. Liever vertrouwelijk met de politie informatie delen? Bel dan met het Team Criminele Inlichtingen via: 088-6617734.