Identiteit overleden persoon Vrijenbansekade bekend

Nadat Jim op 14 januari als vermist werd opgegeven is de politie een onderzoek gestart. In het Delftse Hout werd onder andere samen met het Veteranen Search Team naar hem gezocht. Daarnaast werd in het Delftse Hout een grootschalige flyeractie gehouden. Deze acties leverden helaas niets op.

Toen het lichaam op 12 februari werd gevonden is uitgebreid onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek is gebleken dat hier geen sprake is geweest van een misdrijf.

Denk je aan zelfmoord? Weet dat er altijd hulp is via 113 Zelfmoordpreventie. Ze zijn gratis te bereiken via 0800-0113 of je kan met hulpverleners chatten.