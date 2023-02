Deze week vier zaken in Bureau Rijnmond

De zaken waar het deze week om gaat zijn een mishandeling in Rozenburg, een poging inbraak bij een bedrijf in Hellevoetsluis, een explosie aan de Riederlaan in Rotterdam en twee overvallen op een vestiging van de Lidl op het Ambachtsplein in Rotterdam.



Kijk donderdagmiddag rond 17.20 uur naar Bureau Rijnmond op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).



Voor meer informatie en de afzonderlijke items kunt u terecht op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.